Il sorriso e la dolcezza di Camilla Vezzoni, bambina di 5 anni che è volata in cielo nel dicembre 2022 a Piadena Drizzona, è ancora presente e vivo in chi l’ha conosciuta e non solo. In ricordo della bimba, nata con la sindrome di Down e che aveva affrontato col sorriso e con la grande forza d’animo alcune operazioni al cuore e poi la leucemia, è in arrivo un evento per tutte le famiglie del territorio e non solo. Domenica 14 maggio dalle ore 16.30 alla Fattoria Didattica Maghenzani di Via Malcantone 16/nel Quartiere Boschetto – Cremona andrà in scena “Un sorriso per amico, un sorriso per Camilla”, un evento speciale per regalare sorrisi e gesti di affetto ed amicizia, in ricordo della piccola grande amica Camilla. Storie animate in cargo (a cura di Il Laboratorio), laboratori naturali e sensoriali (a cura di Fattoria Didattica Maghenzani) per adulti, bambine e bambini di tutte le età arricchiranno il pomeriggio in cascina, immersi nel verde della campagna in compagnia degli animali che vivono nella nostra fattoria. L’ingresso è libero senza prenotazione con contributo libero a favore di A.B.E. (Associazione Bambino Emopatico). Parola d’ordine tanti sorrisi e tanta voglia di donare con grande generosità. Federica Bandirali

