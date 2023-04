Mercedes, una versione speciale della EQB

Mercedes-Benz presenta una nuova versione speciale della EQB, la Tech Edition, caratterizzata da un’inedita selezione di equipaggiamenti e fortemente orientata agli aspetti più tecnologici, con particolare attenzione per la sicurezza e l’infotainment. Il listino parte da 60.090 euro per la versione 250 plus realizzata su base Sport e arriva a 66.330 euro con la 300 4Matic su base Premium.

