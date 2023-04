Pomì, il brand di polpe e passate di pomodoro 100% italiano, è stato premiato col progetto “Pomì Packaging Restyling” all’evento organizzato da Oltre La Media Group che si è tenuto il 20 aprile a Milano presso il Teatro di Fabbrica di Lampadine.

Ad inizio 2023, Pomì ha presentato un rebranding completo a sigillo dei suoi 40 anni completo di un nuovo logo, un nuovo packaging e un rinnovato design system.

Nato agli inizi degli anni ’80 in provincia di Parma, nel cuore della Food Valley italiana, Pomì si è contraddistinto fin da subito per la sua capacità innovativa con un pack in cartone, unico per la tipologia di prodotto, che lo ha portato sulle tavole di tutto il mondo.

Il pack, ideato da Saatchi & Saatchi (Publicis Groupe), riporta a un layout semplificato ma diretto e di forte impatto per creare uno stile contemporaneo mantenendo comunque codici del passato dove il claim immortale “O Così. O Pomì.” è protagonista e sintesi assoluta dell’unico e inimitabile modo di fare pomodoro Pomì.

Anche il logo è diventato minimalista, perdendo l’ombra e l’accento verde. Lo scopo dell’operazione è stato quello di rinnovare una brand reputation che connetta non solo i responsabili di acquisto di oggi, ma che conquisti un target più giovane, futuri consumatori.

