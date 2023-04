Si sta concludendo il viaggio dei 500 studenti delle superiori della provincia di Cremona, alla scoperta delle istituzioni europee. Oggi la tappa nella sede del parlamento a Strasburgo, prima della partenza per il ritorno in Italia.

L’iniziativa fa parte degli eventi per ricordare i 78 anni dalla Liberazione dal nazifascismo ed era iniziata mercoledì 26 aprile con la partenza da Cremona di una comitiva di 11 pullman per Strasburgo, nella terra di confine e negli anni contesa tra Francia e Germania. Anima del Viaggio, dal titolo Dai crimini del nazismo all’Unione Europea: KL Natzweiler Struthof – memoriale del’Alsazia-Mosella e Parlamento europeo di Strasburgo, anche quest’anno, la professoressa Ilde Bottoli, referente del progetto Essere cittadini europei, percorsi per una memoria europea attiva.

