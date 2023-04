Ultimo giorno di lavoro oggi per Massimo Crotti, direttore del Centro Trasfusionale e del dipartimento Servizi diagnostici dell’Asst di Cremona, medico molto apprezzato dall’utenza per competenza e doti umane, ma anche dai suoi collaboratori. “L’organizzazione – si legge in un post pubblicato dall’Asst – perde un professionista capace e di grande esperienza, un medico pragmatico, dalle indiscusse doti umane, con il dono dell’ironia e della semplicità. Una persona con cui è stato facile collaborare per la sua disponibilità al confronto e, soprattutto, la volontà di trovare soluzioni ai problemi”. Grande apprezzamento per la persona e il professionista viene espressa anche dall’Avis provinciale e comunale che pèerano a stretto contatto con il centro trasfusionale.

© Riproduzione riservata