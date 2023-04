Pizzighettone in festa per la giornata di apertura di “Calici tra le Mura e Sapori d’Italia”. Grande l’interesse per questa manifestazione, con una ricca presenza di appassionati incuriositi dalle novità dell’anno. Nelle suggestive casematte sono presenti espositori di vini pregiati italiani, prodotti gastronomici, e all’esterno l’immancabile street food. C’è anche uno spazio dedicato ai bambini con giochi ed animatori specializzati.

La manifestazione è organizzata da VALe20 – Eventi e Comunicazione in collaborazione con Pizzighettone Fiere dall’Adda: “È stata subito una grande emozione vedere così tanti visitatori già alla prima giornata” dichiara il Presidente di Pizzighettone Fiere Adda Carlo Pedrazzini.

