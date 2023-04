Una nuova imperdibile apertura straordinaria alla scoperta di una antica dimora nel cuore del centro storico di Cremona: proseguono le anteprime della nuova stagione turistica 2023 del circuito Dimore Storiche Cremonesi by Target Turismo, lunedì 1 maggio aprirà le sue porte lo storico Palazzo Stanga Rossi di S. Secondo di Corso Garibaldi a Cremona.

La storica dimora, dalle origini tardo quattrocentesche eretta dalla famiglia Stanga, viene arricchita in epoca rinascimentale con la famosa porta, oggi a Parigi al Museo del Louvre; la struttura viene poi rimaneggiata nel ‘700 dai Rossi di S. Secondo, che commissionano il monumentale e splendido scalone d’onore, vera gloria del palazzo, oggi conservato dalla famiglia Strozzi, gli attuali proprietari.

Le visite guidate, in programma alle ore 15,00 e 16.30, si snoderanno lungo la storia del palazzo e delle famiglie che nella storia lo hanno posseduto ed abitato, in un viaggio ideale nella nobiltà e nella Cremona del tempo.

Il calendario di Dimore Storiche Cremonesi, progetto di Target Turismo Cremona nato nel 2021 per la valorizzazione turistica e culturale dell’immenso patrimonio di ville, palazzi e castelli di proprietà privata di cui il territorio cremonese è ricco, proseguirà per tutto l’anno con aperture regolari e straordinarie, visite guidate ed iniziative, che apriranno porte, cancelli e portoni di importanti ed interessanti dimore storiche di Cremona e provincia.

“Una nuova giornata alla scoperta di una ulteriore importante dimora storica ed una nuova possibilità per cremonesi e turisti di scoprire un nuovo tassello, magari poco conosciuto, della propria storia cittadina” così Elena Piccioni, fondatrice di Target Turismo, “una apertura davvero imperdibile, per un palazzo altrettanto importante”.

Nel calendario delle aperture di Dimore Storiche Cremonesi by Target Turismo, consultabile presso l’Infopoint di Piazza del Comune oppure sul sito www.targetturismo.com sempre lunedì 1 maggio si potrà visitare anche Castello Mina Della Scala a Casteldidone e Palazzo Zurla De Poli a Crema.

