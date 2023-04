Simona Sommi ringrazia minoranza e maggioranza per la solidarietà arrivata dopo gli insulti che le sono stati rivolti dai fan di Rondo Da Sosa e Neima Ezza ma, precisa, “è lo specchio dell’utenza che ascolta questi artisti. E’ responsabilità della politica proporre contenuti che non siano inopportuni per la comunità. Non è un’attività che vuole essere censoria ma è inaccettabile che un’amministrazione attraverso un patrocinio ponga la propria firma su questi messaggi e contenuti come questi”. Nelle parole della capogruppo della Lega in consiglio comunale, anche una replica a quanto dichiarato oggi da Matteo Piloni.

