Denunciate due persone, un cittadino straniero di 30 anni e una cittadina italiana di 26 anni, per un tentato furto aggravato commesso in un negozio del centro commerciale “I navigli”. La centrale operativa dei carabinieri ha inviato sul posto una pattuglia della Rdiomobile perché la coppia era stata individuata e fermata dal personale addetto alla vigilanza mentre tentava di portare via dei capi di abbigliamento non pagati.

Poco prima delle 15.00 del 26 aprile una delle commesse ha visto entrare la coppia e li ha subito individuati come gli autori di alcuni furti di indumenti avvenuti nei giorni precedenti, dei quali c’erano le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Li hanno quindi tenuti d’occhio nei loro spostamenti e quando si sono presentati alla porta di accesso del negozio per uscire, li hanno bloccati e hanno verificato che, dentro la borsa della donna, erano presenti cinque capi di abbigliamento ai quali erano stati staccati i dispositivi antifurto: pantaloni e camicie per un valore di circa 120 euro nascosti nella borsa della donna.

I militari, accertato il tentativo di furto, con gli addetti del negozio, hanno cercato i dispositivi antitaccheggio. Ricostruendo con l’ausilio delle riprese i movimenti che dei due nel negozio, tre dispositivi sono stati trovati nelle tasche di una tuta di jeans posta su un appendiabiti mentre gli altri due sono stati trovati all’interno di una scatola di scarpe.

La coppia aveva con sé un oggetto metallico con annessa una calamita, simile a quello utilizzato dagli addetti alle vendite dei negozi per rimuovere i dispositivi antifurto degli abiti.

La merce è stata restituita agli addetti alle vendite del negozio mentre i due sono stati accompagnati nella a caserma Santa Lucia e denunciati per tentato furto aggravato.

