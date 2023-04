Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha commentato l’amaro pareggio arrivato contro l’Hellas Verona: “La Cremonese nelle difficoltà, considerando la partita di giovedì sera e l’importanza della partita, ha fatto una grande partita contro una squadra molto attrezzata. L’arbitro poteva fare una scelta diversa, ma come sbaglia l’allenatore, sbaglia anche l’arbitro. Mi piace parlare della cremonese, non dell’arbitro. I ragazzi meritano tutta la nostra stima, ora avanti”.

Poi un commento su Afena-Gyan: “E’ un ragazzo al primo anno con continuità in una squadra di Serie A, mi pare abbia fatto anche tante presenze. E’ chiaro che deve migliorare tanto, è chiaro anche che hai preso Felix perchè ha qualità nobili. Migliorerà gli aspetti tecnici e tattici, con le qualità che ha è un ragazzo davvero molto interessante, solo che la Serie A non ti aspetta e se non sei pronto si nota”.

Ballardini ha parlato anche dell’espulsione di Quagliata: “Per me il “piffetto” è una sciocchezza, ma poi non puoi cadere in quel modo, facendo quella sceneggiata, non lo devi premiare. Gli arbitri hanno un metro che lascia molto correre, questa mi è sembrata una leggerezza di Quagliata, ma anche dall’altra parte c’è stata altrettanta leggerezza”.

“Per me la cremonese anche quando è rimasta in 10 ha creato situazioni importanti – conclude il mister – tutto questo va a sottolineare una prova ottima della Cremonese. Con i cambi volevamo vincere la partita, è chiaro che in 10 contro 11 ti scopri un po’, ma non abbiamo corso grandissimi pericoli”.

