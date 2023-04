Un pareggio che ha il sapore di sconfitta, un punto che, purtroppo, serve poco alla Cremonese. Dopo un primo tempo perfetto dei padroni di casa, il Verona riesce a rimetterla in piedi grazie alla superiorità numerica.

Partono forte i grigiorossi con un intenso possesso palla che porta al 4’ Meité a provare la conclusione da fuori, ma Montipò è bravo a respingere in corner. Gli ospiti provano a reagire con un’iniziativa di Lazovic, ma al 9’ è la squadra di Ballardini a trovare il vantaggio: De Paoli sbaglia un retropassaggio per Montipò, sulla palla si avventa Okereke che supera il portiere scaligero e fa 1-0.

Al 23’ reazione del Verona con Lazovic che, lasciato colpevolmente solo su sviluppi di corner, colpisce di testa da pochi metri dalla porta grigiorossa, ma mette alto. Al 27’ torna a farsi vedere la Cremonese con Valeri che trova un grande cross per Ciofani che colpisce di testa, ma Montipò si riesce a salvare respingendo con i pugni. Pochi minuti dopo è Galdames a provare la conclusione da fuori due volte: il primo tentativo viene bloccato dal portiere del Verona, il secondo termina alto.

Al 37’ brivido per Carnesecchi causato da Magnani che, dal limite, calcia a giro di mancino, ma la palla termina di poco alta.

Nella ripresa gli scaligeri provano a partire forte senza però rendersi pericolosi, ma al 62’ la Cremonese resta in dieci: Quagliata sbraccia su Dawidowicz, Doveri richiamato dal Var decide di espellere l’esterno. Subito dopo l’espulsione i grigiorossi accusano il colpo e subiscono due occasioni prima con Abildgaard e poi con Djuric, ma su entrambe le situazioni Carnesecchi risponde presente. Al 73’ Dessers perde un brutto pallone, sugli sviluppi dell’azione Braaf si libera per colpire di testa, ma trova una grossa risposta da parte di Carnesecchi. Al 75’ la pressione scaligera porta i suoi frutti: il giocatore della salvezza Simone Verdi, con un gran tiro al volo, trova il pesantissimo gol del pareggio e riporta in equilibrio il match. A 3 minuti dalla fine Buonaiuto disegna una traiettoria perfetta per Dessers, ma il 90 grigiorosso trova un grande intervento di Montipò. Nel finale Djuric travolge Buonaiuto in area di rigore, ma Doveri decide di non fischiare il rigore.

Questi ragazzi, per l’impegno messo in campo, avrebbero meritato ben altro. L’ingenuità di Quagliata pesa come un macigno sull’andamento della partita, un’ingenuità incomprensibile in un momento chiave della stagione. Anche l’arbitraggio di Doveri però, al di là dell’espulsione dell’esterno grigiorosso, ha lasciato parecchio a desiderare. Mercoledì la Cremonese deve provare l’impresa a San Siro contro il Milan.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata