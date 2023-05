Partecipazione numerosa anche quest’anno alla “Fèsta dè j òof còt” allestita al Bosco ex Parmigiano con la 40esima edizione, organizzata a scopo benefico dall’omonima associazione di volontari in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Gerre de’ Caprioli. Esprime soddisfazione Tiziana Contini vicepresidente dell’associazione promotrice, che ha sottolineato l’impegno di oltre 100 volontari.

Come di consueto la manifestazione, in cartellone nei weekend del 25 aprile e del 1 maggio, intreccia gastronomia sport e musica con la solidarietà: il ricavato supporta infatti le iniziative locali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, come ricorda la dottoressa Carla Fiorentino Presidente della Lilt di Cremona.

La pioggia inoltre, riferisce il consigliere Sergio Sgarzi, non ha fermato gli iscritti all’ottava “Run for Lilt”, corsa non competitiva che si snoda nel Parco del Po e del Morbasco e ha registrato numerose adesioni.

Il servizio di Federica Priori

