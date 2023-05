Un primo maggio non baciato dal maltempo ma che è riuscito comunque a radunare centinaia di persone nel centro di Soncino per la Festa di Primavera. Un appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Soncino che ha visto nelle vie del borgo artigiani, pittori, hobbisti e musicisti. In Piazza Manzoni è stato allestito un punto ristoro con spettacoli e animazione per tutta la giornata. Spazio anche ai laboratori creativi riservati ai bambini. La Festa di Primavera di Soncino è ormai giunta alla sua ventisettesima edizione.

