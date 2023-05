Nba, super-Curry e Warriors eliminano Kings

(Adnkronos) – I Golden State Warriors di uno straordinario Stephen Curry vincono per 120-100 sul campo dei Sacramento Kings in gara 7 del primo turno dei playoff Nba, si aggiudicano la serie per 4-3 e si qualificano per le semifinali della Western Conference, dove affronteranno i Los Angeles Lakers di LeBron James a partire dalla notte tra martedì e mercoledì.

Curry trascina i Warriors sul paruqet dei Kings con un’epica prestazione da 50 punti (20/38 al tiro, 7/18 da 3 punti), bottino record per una gara 7 nella storia della postseason. In una sfida equilibrata e giocata a ritmi forsennati, Golden State riesce ad allungare alla fine del terzo quarto (81-91) e nel quarto periodo prende definitivamente il largo. Sacramento, che archivia un’annata comunque positiva con il ritorno ai playoff dopo 16 stagioni, finisce la benzina e alza bandiera bianca nonostante i 22 punti di Domantas Sabonis, i 16 di De’Aaron Fox e i 14 a testa di Malik Monk e Terence Davis.