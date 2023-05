E’ morto Guido Sacconi, l’ex europarlamentare aveva 74 anni

(Adnkronos) – L’ex parlamentare europeo Guido Sacconi, prima dei Ds e poi del Pd, in carica dal 1999 al 2009, è morto a Firenze all’età di 74 anni.

Nato a Udine il 23 giugno 1948, Guido Sacconi, che si era stabilito da giovane a Firenze, aveva conseguito il diploma di scuola superiore e poi aveva iniziato una militanza attiva nel Partito comunista italiano. Nel 1969 divenne segretario della sezione universitaria del Pci. Nel 1972 fu chiamato a dirigere l’ufficio studi della Camera del lavoro di Firenze. Nel 1975 entrò a far parte della segreteria provinciale della Fiom-Cgil, di cui è stato eletto segretario generale nel 1978. Segretario della Camera del lavoro di Firenze, ha assunto nel 1990 la guida della Cgil Toscana. Ha lasciato la Cgil nel 1992, poiché chiamato ad assumere la segreteria regionale del Pds.

Alle consultazioni regionali del 23 aprile 1995 Sacconi venne eletto nella lista maggioritaria Toscana Democratica. Eletto vicepresidente del Consiglio regionale nel novembre 1998, si era dimesso in occasione della consultazione elettorale del giugno 1999 in cui venne eletto deputato dei Ds al Parlamento europeo. Riconfermato nel 2004 per la lista di Uniti nell’Ulivo nella circoscrizione centro, ricevendo 72000 preferenze, Sacconi aveva concluso il mandato all’Europarlamento nel 2009. Nel 2019 si era candidato a sindaco di Vaglia (Firenze) per il Pd, ottenendo il 33,7% dei voti e venendo sconfitto.