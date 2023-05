Taglio del nastro a Cremona per la nuova Area Donna della Casa di Cura le Ancelle della Carità, facente parte della Fondazione Teresa Camplani. Un percorso gestito da una qualificata équipe medica che attraverso attrezzature tecnologiche all’avanguardia punta a tutelare la salute femminile, come conferma Fabio Russo Direttore Generale della Fondazione.

All’evento hanno partecipato i rappresentati delle istituzioni del territorio, dal Comune all’Asst di Cremona e poi Ats Valpadana con cui le Ancelle è in rete; la prevenzione è fondamentale, come ricorda il responsabile di radiologia dottor Antonio Dell’Osso.

L’Area Donna si compone di un mammografo con tomosintesi e di un ecografo di ultima generazione situati in due stanze comunicanti, poi in un’altra sala è presente la MOC. Il nuovo allestimento renderà più efficiente il servizio, che già eroga numerose prestazioni come spiega la dottoressa Carla Fiorentino.

Madre Maria Oliva ha sottolineato i valori fondanti delle Ancelle, mentre il vescovo Napolioni ha concluso con una benedizione il momento inaugurale.

