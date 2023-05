Folla di fedeli nella serata di martedì 2 maggio per il tradizionale pellegrinaggio cittadino al Santuario lauretano, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Abbondio, evento di apertura del mese di mariano. Il corteo ha preso il via dalla Cattedrale, snodandosi lungo le vie del centro e percorrendo piazza del Comune, largo Boccaccino, via Mercatello, corso Mazzini, corso Matteotti, vicolo Lauretano, fino ad approdare in piazza S. Abbondio.

A guidare la preghiera mariana è stato il vescovo Antonio Napolioni, accompagnato dal Capitolo della Cattedrale e, dai sacerdoti della zona pastorale 3, in veste e cotta e stola bianca. A fare gli onori di casa alla chiesa di Sant’Abbondio, che ha accolto quindi vescovo e pellegrini, è stato il parroco don Andrea Foglia. Dopo l’omelia, è seguito il canto del Magnificat, durante il quale il presule si è spostato all’interno del santuario per l’omaggio alla Madonna Nera.

