Venerdì 5 maggio (ore 21) CremonaJazz ospita Raphael Gualazzi, uno dei più abili e spettacolari performer jazz-blues italiani. Accompagnato da Anders Ulrich al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria, Gualazzi propone, oltre ai suoi maggiori successi, brani internazionali di matrice jazz, soul, rhythm&blues, ragtime fino a reinterpretazioni di arie di opera.

Gualazzi ha debuttato nel 2005 con l’album Love Outside the Window, seguito tre anni dopo da una compilation di piano jazz per Wagram Music, ma deve la sua notorietà presso un pubblico più vasto alla cover di Don’t Stop, celebre brano dei Fleetwood Mac.

Il sound autentico di Gualazzi è il risultato degli studi di pianoforte al Conservatorio di Pesaro, della successiva ricerca sul ragtime blues dei primi del ‘900 e sul jazz di New Orleans, e dell’amore per artisti più contemporanei come Jamiroquai, Stevie Wonder e Ben Harper.

CremonaJazz è promosso da Museo del Violino e Unomedia, con il patrocinio del Comune di Cremona e il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini, del main sponsor Intesa Sanpaolo, di Air Liquide, FHP Venezia Multiservice e MDV friends.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla rassegna sono disponibili sul sito www.cremonajazz.it.

Venerdì 5 maggio 2023

Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21

RAPHAEL GUALAZZI LIVE 2023

Raphael Gualazzi, voce e pianoforte

Gianluca Nanni, batteria

Anders Ulrich, contrabbasso

Informazioni e vendita biglietti

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Museo del Violino e online sul sito www.vivaticket.com

Prezzi

25 euro; promozione studenti (settori G/F): 12 euro

Biglietteria

Museo del Violino, piazza Marconi 5, Cremona

Tel. 0372/080809

Orari: da martedì a venerdì: 11.00 – 17.00; sabato e domenica: 10.00 – 18.00

© Riproduzione riservata