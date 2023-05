Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha commentato il pareggio di San Siro contro il Milan ai microfoni di Cremona1: “Stasera va benissimo per la partita che abbiamo fatto, così come domenica, ma anche tante altre. Ci teniamo la bella prestazione, questo è l’unico modo che abbiamo per fare bene da qui in avanti: fare partite con attenzione, generosità e qualità di gioco”.

Poi un commento sull’assenza last-minute di Dessers: “Non ha modificato i piani. Felix ha caratteristiche molto diverse, però si è dato da fare, ha dato fastidio, ha corso molto”.

“La prestazione è stata buona da parte di tutti – spiega Ballardini – tutti si sono adoperati per tenere la squadra stretta e corta, limitando giocatori di grandissimo livello. Noi abbiamo fatto punti un po’ con tutti, con le grandi e con quelle medie. Per noi è importante fare la prestazione e riuscire a giocarcela con tutti, questa sera abbiamo avuto la prova: possiamo competere anche contro grandi squadre come il Milan. Con lo Spezia dovremo fare ancora meglio, sarà una partita diversa, se non avremo attenzione e umiltà il resto non conterà nulla”.

