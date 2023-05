Girava per il pronto soccorso di Cremona brandendo un coltello di quasi 20 centimetri: è finito così nei guai un 34enne italiano. Era il tardo pomeriggio di mercoledì 3 maggio quando l’uomo ha raggiungo il nosocomio in ambulanza, in seguito ad un incidente stradale avvenuto a bordo di uno scooter.

Giunto nei locali dell’emergenza-urgenza, tuttavia, l’uomo ha iniziato a lamentarsi per i presidi di contenimento applicati a collo e schiena. Dopo averli rimossi, e manifestando segnali di insofferenza, ha rifiutato visite mediche e prelievi previsti in casi come questo. E’ stato fatto accomodare su un lettino in attesa che si calmasse, ma poco dopo si è alzato, impugnando un coltello a serramanico, iniziando a girare per la sala d’attesa mostrandolo ai presenti, pur senza minacciare nessuno.

Dapprima è intervenuta l’infermiera, che lo ha convinto a posarlo, per poi chiamare i Carabinieri. La pattuglia è intervenuta poco dopo e ha preso in custodia l’arma. I militari hanno quindi convinto il paziente riottoso a sottoporsi alle cure necessarie. Nei suoi confronti è scattata però la denuncia per porto ingiustificato dell’arma da taglio.

