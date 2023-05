Dopo la pausa per le festività pasquali e i ponti, riprende la campagna tesseramento della Lega per il 2023 a Cremona e provincia.

Oltre alla raccolta adesioni da parte dei sostenitori e simpatizzanti, lo scopo dei banchetti organizzati in vari comuni del territorio cremonese è di essere un punto di ascolto delle esigenze dei cittadini, specialmente tra i quartieri del capoluogo, portando all’evidenza le criticità che diventano in seguito interpellanze alle giunte comunali. “La Lega non ha mai smesso di stare tra la gente, portando avanti una vera e propria campagna di ascolto, durante la quale i nostri segretari e militanti partecipano attivamente ai gazebo per raccogliere le opinioni dei cittadini”, dichiara il segretario cittadino della Lega di Cremona Mirco Poli.

Si inizia venerdì 5 maggio a Castelverde e continuando nei due weekend successivi chiudendo domenica 14 maggio a San Giovanni in Croce e a Pizzighettone. In particolare, nella mattinata di sabato 13 maggio è previsto l’arrivo dell’eurodeputata Silvia Sardone che presenzierà al gazebo di Cremona in Piazza Stradivari e successivamente parteciperà, insieme all’On. Silvana Comaroli e al Segretario Provinciale della Lega cremonese Simone Bossi, alla conferenza stampa presso Spazio Comune in merito alla mozione presentata in Comune dalla Capogruppo Simona Sommi a sostegno delle iniziative per la tutela delle eccellenze alimentari locali e del divieto di utilizzo delle farine di insetti nelle mense comunali.

Di seguito il calendario dei gazebo:

• 5 MAGGIO – CASTELVERDE, Via Mons. Gardinali, dalle 9.00 alle 12.00

• 7 MAGGIO – CASTELLEONE, Piazza del Comune, dalle 9.30 alle 12.00

• 7 MAGGIO – GENIVOLTA, Piazza della Pesa, dalle 9.30 alle 12.30

• 7 MAGGIO – PIZZIGHETTONE, Piazza d’Armi, dalle 9.00 alle 12.00

• 9 MAGGIO – CREMONA, Piazza Fiume, dalle 9.00 alle 12.00

• 13 MAGGIO – CREMONA, Piazza Stradivari, dalle 9.00 alle 12.00

• 13 MAGGIO – SONCINO, Via Marconi, dalle 9.00 alle 12.00

• 13 MAGGIO – SORESINA, fronte Cascina Mares, dalle 15.00 alle 18.00

• 14 MAGGIO – SAN GIOVANNI IN CROCE, Piazza Dante Alighieri, dalle 9.30 alle 12.00

• 14 MAGGIO – PIZZIGHETTONE, Piazza d’Armi, dalle 9.00 alle 12.00

