Mentre la Cremonese assaporava l’impresa a San Siro dovendosi poi “accontentare” di un solo punto col Milan (pari nel recupero di Messias), al Bentegodi di Verona andava in scena un set tennistico tra Hellas e Inter. I nerazzurri vincono addirittura 6-0 con i primi tre gol concentrati tra il 31’ e il 37’. Le doppiette di Dzeko e Lautaro permettono la goleada agli uomini di Inzaghi che staccano così il Milan di due punti nella lotta Champions.

In chiave permanenza in serie A, lo Spezia impensierisce l’Atalanta ma al Gewiss Stadium di Bergamo non va oltre la sconfitta di misura 3-2. Importante per Semplici in ottica Cremona e scontro diretto sabato alle 20:45 sarà il recupero bomber N’Zola, senza il quale per i liguri è notte fonda. Appena sopra la zona calda il Lecce va ko all’Allianz Stadium con la Juve (2-1). Sempre più giù la Samp, fanalino di coda sconfitto in casa dal Torino (0-2).

Questa la classifica in zona salvezza dopo il mercoledì della 33esima giornata: Lecce 31, Spezia e Verona 27, Cremonese 21, Sampdoria 17.

