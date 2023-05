Verdone allo Iulm “Il Covid? Ho perso tanti amici”

“Ho perso tanti amici per il Covid, soprattutto al Nord. Ho avuto paura, è stata una brutta sensazione, ho seguito le regole consigliate dagli esperti. Mi sono vaccinato, il Covid l’ho preso 4 volte, ma non ho avuto nessun sintomo”. A parlare è Carlo Verdone, all’Università Iulm in occasione dell’evento “Infodemia? No Grazie!” dialogando con Gianni Canova e Marco Montorsi, rettori di Università Iulm e Humanitas University.

