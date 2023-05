“Oggi Salvini si vanta di mettere a disposizione 100 milioni per le cinque regioni che necessitano di interventi urgenti per affrontare la crisi idrica. Stiamo scherzando? Il governo sta prendendo in giro aziende, associazioni e cittadini. In secondo luogo, mi piacerebbe proprio sapere quali sono le opere ‘urgenti’ che riguardano la Lombardia. Dov’è la strategia? Dov’è la programmazione? La verità è che la giunta regionale è in ritardo e il governo non pare avere una idea. Non basta sperare nella pioggia: servono consapevolezza, scelte e risorse. Ma chi governa Paese e Regione, ahinoi, ne è sprovvisto”. Così il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni interviene rispondendo alle dichiarazioni odierne del ministro Matteo Salvini dopo la cabina di regia di Palazzo Chigi sulla crisi idrica.

