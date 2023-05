È Nicola Dell’Acqua il commissario straordinario per la lotta alla siccità. Dell’Acqua, 58 anni, è stato nominato dal Consiglio dei Ministri con apposito Dpcm. Già direttore di Veneto Agricoltura e di ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, ndr), era alla guida anche dell’associazione nazionale delle Agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione agronomiche forestali.

Il nome di Dell’Acqua, considerato un uomo di fiducia del governatore veneto Luca Zaia, sarebbe stato suggerito dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida con il beneplacito del collega delle Infrastrutture nonché vicepremier Matteo Salvini che presiederà la cabina di regia che si occuperà di stilare la lsita degli interventi urgenti per contrastare il fenomeno.

