E’ ripresa da metà aprile, la collaborazione tra il Liceo Vida e l’emittente radiofonica di Cremonaoggi JtJ, per avvicinare gli studenti al giornalismo radiofonico. “Verba Volant” nasce da un’idea del professor Patrick Pavesi e dà la possibilità a due studenti per volta di raccontare e commentare in diretta (tutti i venerdì alle 13,30) i fatti della settimana. Rispetto alla prima edizione, quando il programma andava in onda dal lunedì al venerdì, quest’anno la formula è di una volta alla settimana. Il programma è formulato secondo tre rubriche fisse: intervista a un italiano che sta vivendo un’esperienza all’estero; la presentazione e il commento di un film o di una serie a cui i ragazzi hanno assistito; e poi la rubrica che interagisce con i loro professori, chiamati a raccontare un libro. Insieme a Stefano Duchi si sviluppano anche commenti ai fatti della settimana.

“All’inizio sono sempre un po’ emozionati, essendo in diretta – spiega Pavesi, oltre che insegnante giornalista professionista – ma poi si sciolgono durante la puntata e alla fine sono soddisfatti del loro lavoro. Non capita tutti i giorni a ragazzi di 14, 15 , 16 anni di fare esperenze di questo tipo”. Il Vida lavora sui temi giornalistici anche attraverso la redazione di un vero e proprio giornale online, regolarmente registrato, “Verba Volant” appunto, e ha svolto in passato un’altra collaborazione con Cremona1 Tv nei cui studi i ragazzi si sono cimentati nel produrre un telegiornale. Un’esperienza che ha loro consentito di aggiudicarsi in due occasioni consecutive il premio “Tg da sogno”.

Le puntate di questa seconda edizione radiofonica proseguono tutti i venerdì di maggio. Oltre alle dirette delle 13,30 sarò possibile riascoltarle in replica il sabato alle 17, domenica alle 16 e giovedì alle 11.

