Carlo Cottarelli, 69 anni, cremonese, ha deciso di uscire dal PD. A dirlo lui stesso a Che tempo che fa, trasmissione domenicale di Fabio Fazio. L’economista non cambia gruppo parlamentare, ma lascia proprio del tutto il parlamento perché ha detto che non si riconosce nella linea dell’attuale segretaria dei dem Elly Schlein. «Ho deciso di rinunciare alla posizione di senatore», ha annunciato durante la trasmissione di Rai Tre. Cottarelli ha annunciato che tornerà fare il professore, e andrà a insegnare all’Università Cattolica di Milano: «Mi è arrivata un’offerta e ho deciso di andare». Una perdita importante per il Pd.

