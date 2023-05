Ricorre il 10 maggio la memoria liturgica del beato Enrico Rebuschini, padre camilliano legato alla città di Cremona in cui ha operato come economo e superiore della clinica San Camillo. E proprio nella casa di cura di via Mantova, nel giorno anniversario della sua morte, il vescovo Antonio Napolioni presiederà l’Eucaristia in programma alle 10 presso la cappella della struttura, dove le spoglie del beato Rebuschini sono conservate.

Alla celebrazione, alla quale saranno presenti i membri della comunità camilliana, con il superiore padre Virginio Bebber, sono stati invitati tutti i medici della clinica, le autorità del territorio. E naturalmente non farà mancare la propria presenza anche una rappresentanza delle Figlie di San Camillo.

Dopo la Messa il vescovo Napolioni avrà modo di visitare i degenti della struttura, che per motivi sanitari non potranno partecipare alla celebrazione.

