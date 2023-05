Gli uomini del comando di Cremona dei vigili del fuoco sono impegnati dalle 7.20 di domenica mattina nello spegnimento di alcune rotoballe andate a fuoco in un’azienda a Ostiano. Nessuna conseguenza per le persone ma nel rogo, ancora in fase di accertamento, sono andate distrutte le coperture che riparavano queste balle di fieno accatastate. Tuttora in corso gli accertamenti per capire le cause dell’incendio.

