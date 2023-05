Con una cerimonia suggestiva, il DG Massimo Camillo Conti ha inaugurato un nuovo Lions Club, il Cremona Lido Po, che vede come primo presidente Maurizio Cozzoli. I soci fondatori sono stati accolti nella grande famiglia lionistica da numerose autorità: oltre al Governatore, il 1 Vicegovernatore Moreno Poggioli, il 2 Vicegovernatore Davide Gatti, il Segretario Distrettuale Giorgio Bianchi, il Cerimoniere Distrettuale Giuliano Balestrero, i Coordinatori Giovanni Bellinzoni (GMT), Anna Grassi (GLT), Giancarlo Morsia (GST), il Presidente di Zona Daniele Squintani, il past Governatore Adriana Cortinovis Sangiovanni, i lions guida Giulio Cattaneo e Marco Tagliacarne,

Dopo la lettura della Charter da parte del Governatore, il Presidente Cozzoli ha espresso, a nome di tutti i suoi soci, la soddisfazione per aver contribuito alla creazione di un nuovo club ed ha ringraziato gli officers preposti ed il LC Castelgerundo, club sponsor, per il considerevole aiuto. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati ai due lions guida una pin ed un riconoscimento per il contributo determinante e l’impegno al fine della formazione di un nuovo club.

Il Presidente Cozzoli, dopo i ringraziamenti di rito alle autorità presenti, ha ribadito che “oggi è un momento importante, perché il desiderio di lavorare insieme, per realizzare progetti con passione, ci spinge in campo e ci induce ad operare per ottenere risultati di servizio sempre migliori, a favore delle persone più povere e sfortunate.”

Il Governatore ha espresso parole lusinghiere al club, costituito da soci trasferiti, ma anche da soci nuovi, che si stanno impegnando con orgoglio di appartenenza all’Associazione. Significativa è risultata la presenza, tra loro, di molte donne e di alcuni giovani.

