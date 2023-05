Aldo Moro, Mattarella depone una corona in via Caetani

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 45/mo anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, ha deposto una corona in via Caetani, nel luogo dove fu ritrovato il cadavere dello statista. Presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Alle 11 al Quirinale si svolgerà la cerimonia di celebrazione della Giornata in memoria delle Vittime del terrorismo.