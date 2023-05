Saranno nientemeno che gli Eiffel 65 gli ospiti d’eccezione per l’edizione 2023 dell‘All Music Party, evento promosso All Music DigitalRadio: l’appuntamento è in piazza Stradivari, il 31 agosto.Un gruppo muicale musicale italiano conosciuto a livello internazionale, noto ai giovani, ma anche ai meno giovani.

Sul palco, dalle ore 20, saliranno a rotazione tutti i Dj di All Music provenienti da tutte le parti d’Italia, che faranno ballare la piazza con i loro Dj set unici ed inimtabili in completa diretta, con gli Speaker ed i Vocalist che animeranno la serata.

Suoni, giochi di luce effetti scenografici completeranno il quadro di questo evento, unico nel suo genere, che sarà di grande impatto per il pubblico. Media partner dell’evento sarà Cremona1.

LA LOCANDINA

