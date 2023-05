Nel 2018 aveva stregato il pubblico della città del torrazzo con il suo stile eclettico e ora torna nell’Auditorium G. Arvedi per la rassegna ‘CremonaJazz’, promossa da Unomedia e Museo del Violino, con un affascinante concerto omaggio a Stevie Wonder: è il trombettista Fabrizio Bosso, che venerdì 12 maggio alle 21 si esibirà insieme a Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.

Qualche anticipazione sull’evento è fornita dallo stesso Bosso, intervistato in streaming dal direttore artistico della rassegna Roberto Codazzi negli studi di Cremona1.

Nel disco “We Wonder” il quartetto rilegge in chiave jazz i maggiori successi di Stevie Wonder, da “Another Star” a “Isn’t she Lovely” fino a “Overjoyed” e lo stesso farà in sala intrigando il pubblico di Cremona, con esecuzioni che fondono l’energia dell’iconico artista americano con il lirismo della tromba di Bosso.

I biglietti sono disponibili sia al Museo del Violino sia online su VivaTicket.

