A conclusione dell’anno accademico 2022/23, lo Stauffer Ensemble – formazione che unisce alcuni tra i migliori ex allievi dell’accademia cremonese – si è esibito per la prima volta alla Royal Opera House Muscat, uno tra i centri di produzione culturale ed artistica più importanti dell’Oman.

La Royal Opera House Muscat, uno tra i centri di produzione culturale ed artistica più importanti della penisola arabica, si è rapidamente affermata come una delle istituzioni di riferimento per l’arte musicale a livello internazionale. In oltre dieci anni di attività, la Rohm ha portato in Oman le più importanti compagnie liriche e formazioni orchestrali, compresi numerosissimi artisti di fama mondiale. Nel cartellone 2022/23, figurano tra gli altri il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma e la Deutsche Oper di Berlino.

In una stagione così esclusiva si è inserita per la prima volta anche l’Accademia Stauffer, formando una compagine da camera di primissimo piano. I musicisti coinvolti, tutti allievi dei Maestri della Stauffer Accardo, Giuranna, Filippini, Meneses e Petracchi, sono rinomati solisti, prime parti di importanti orchestre, affermati cameristi: una formazione unica nel suo genere.

Gli artisti coinvolti sono i violinisti Gabriele Ceci, Fabrizio Falasca, Laura Marzadori, Liù Pelliciari, Anastasiya Petryshak, Giulia Rimonda, Riccardo Zamuner, Edoardo Zosi, i violisti Benedetta Bucci, Daniel Palmizio, Franesco Venga, i violoncellisti Fabio Mureddu ed Erica Piccotti, il contrabbassista Tommaso Bagnati e il clavicembalista Luigi Accardo.

Il programma del concerto del 5 maggio è stato dedicato al repertorio barocco e contemporaneo: i giovani musicisti hanno suonato le “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi e le “Quatro Estaciones Porteñas” di Astor Piazzolla. I violinisti dello Stauffer Ensemble si sono alternati sul palcoscenico, ognuno in veste di solista, per eseguire gli otto concerti per violino e orchestra.

Inoltre, il 4 maggio lo Stauffer Ensemble e i Rappresentanti della Fondazione hanno partecipato ad un ricevimento presso la residenza dell’Ambasciatore Italiano in Oman, a sostegno della candidatura di Expo Roma 2030. In questa occasione è stato possibile presentare il progetto didattico dell’Accademia Stauffer e illustrare gli scopi statutari della Fondazione, proseguendo nel percorso di sviluppo internazionale intrapreso con l’inaugurazione della sede di Palazzo Stauffer e l’ampliamento dell’offerta formativa.

