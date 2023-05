Università, salite a 220 le aziende al Luiss Career Day 2023

(Adnkronos) – Più che raddoppiate le aziende e

gli studi professionali che quest’anno hanno risposto all’appello del Career Day 2023 dell’università Luiss ‘Guido Carli’ di Roma. Obiettivo della Luiss con la due giorni di incontri fra employer e studenti è aprire ai propri laureati, laureandi e agli Alumni dell’Università le porte del mondo Finance, Consulting, Corporate e Legal e oggi, al Campus di Viale Romania, si conclude con numeri superiori alle aspettative la XXVIIesima edizione. Ad oggi, infatti, i player presenti al Career Day della Luiss sono saliti a 220 per l’edizione 2023 dai 103 presenti nel 2021 e 144 nel 2022.

Duemila i laureandi e laureati Luiss che hanno sostenuto colloqui One-to-One con i recruiter, tra gli altri, di Acea; Allianz Trade; Angelini Industries; Bnp Paribas; Cilia Italia – Groupe Ratp; Cisco Systems; Engineering; Eni; EY; Intesa Sanpaolo; Inwit; Leonardo; Lottomatica; Maire; Poste Italiane; Procter & Gamble; Tim; WindTre. Da ieri a oggi le studentesse e gli studenti hanno potuto parlare direttamente con moltissimi interlocutori aziendali, fare networking e girare fisicamente tra i diversi spazi dedicati.

“Future Id, identità del futuro: questo è il tema centrale della nuova edizione del Luiss Career Day” ha scandito il direttore generale Luiss, Giovanni Lo Storto. Le aree professionali per le quali si registra un maggior numero di offerte di lavoro per i giovani, secondo il Career Service della Luiss, sono oggi legate ai settori dell’Amministrazione Finanza e Controllo, delle Risorse umane, del Data Science e del Marketing. Intervistato dall’Adnkronos, Andrea Parisi, 20 anni, studente di Economics e Business alla Luiss, sottolinea che il “Career Day è molto importante per le opportunità di lavoro”. “Sono molto interessato alle offerte delle aziende, tutte gentili, aperte al colloquio” e “secondo me vale la pena studiare e tentare di diventare un talento” sottolinea inoltre il giovane studente Luiss.

Intervenendo ancora sulla due giorni del Career Day, il dg della Luiss Lo Storto ha rilevato che l’obiettivo della Luiss “è quello di formare i professionisti del domani, talenti pronti a confrontarsi con un mondo del lavoro in costante evoluzione, caratterizzato sempre di più da innovazione, digitalizzazione e un crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale”. “Future Id – ha osservato inoltre Lo Storto – rappresenta, quindi, non solo l’identità che le nostre studentesse e i nostri studenti acquisiranno nel loro percorso professionale, ma anche la visione di un mondo del lavoro sempre più interconnesso e dinamico”.

Il forte legame della Luiss con il mondo delle imprese, della finanza e del diritto si traduce, oggi, in un tasso di occupazione dei suoi laureati ad 1 anno dal titolo del 96% che sale rispettivamente al 97% e 98% a tre e a cinque anni dal conseguimento della laurea. La preparazione dei laureati Luiss, tra i più ricercati dagli employer nazionali ed esteri, è infatti uno degli indicatori che ha permesso all’Ateneo di crescere in modo significativo nella classifica globale del QS Ranking by Subject 2023.

Per la prima volta, infatti, l’Università Luiss è 14esima al mondo per gli Studi Politici e Internazionali e nella Top 50 anche per Economia/Business e Legge. A questo risultato si aggiunge quello certificato dalla classifica annuale del Financial Times dove la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali si colloca ai primi posti al mondo per i progressi di carriera dei suoi laureati, tra i cento migliori programmi di Management.