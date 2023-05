David di Donatello, Margherita Buy “Sono molto felice”

“Sento una grande responsabilità, è un film veramente importantissimo, è la prima volta che lavoravo con Bellocchio, per me è un sogno essere qua”. Lo ha detto Margherita Buy, candidata al David di Donatello come migliore attrice protagonista per “Esterno notte”, a margine della cerimonia al Quirinale. “È una competizione quindi sono abbastanza nervosa ma

anche molto felice” ha aggiunto.

xc3/mgg/gtr

© Riproduzione riservata