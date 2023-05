Morto a 77 anni il regista e sceneggiatore Enrico Oldoini: ideò ‘Don Matteo’

(Adnkronos) – E’ morto il regista e sceneggiatore Enrico Oldoini, all’età di 77 anni che aveva compiuto la scorsa settimana. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato anche in diretta tv da Carlo Conti durante la cerimonia per la consegna dei premi ‘David di Donatello’ e il pubblico presente nello studio di Cinecittà ha tributato un applauso in ricordo dell’artista.

Enrico Oldoini era ligure, nato alla Spezia nel 1946. Dopo aver frequentato a Roma l’Accademia nazionale d’Arte drammatica, ha iniziato la carriera di sceneggiatore per registi come Alberto Lattuada, Pasquale Festa Campanile, Nanni Loy, Carlo Verdone, Lina Wertmuller, Marco Ferreri, Bruno e Sergio Corbucci.

E’ l’ideatore della fortunata serie tv della Rai, ‘Don Matteo’ e ha diretto la prima stagione di ‘Un passo dal cielo’. Per il cinema, ha firmato le regie dei film ‘Cuori nella tormenta’, ‘Lui è peggio di me’, ‘Una botta di vita’, ‘Vacanze di Natale’ del 1990 e 1991, ‘Miracolo italiano’, ‘La fidanzata di papà’, ‘I mostri oggi’. Per la tv, oltre a ‘Don Matteo’ e ‘Un passo dal cielo’, i lavori ‘Dio vede e provvede’, ‘A casa di Anna’, ‘Capri’, ‘Il restauratore’, ‘Provaci ancora prof’ sesta stagione.

(di Enzo Bonaiuto)