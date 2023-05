Fratelli d’Italia tiene a battesimo un nuovo circolo territoriale, coincidente con l’attuale Unione dei comuni di Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese e Pessina Cremonese.

Il coordinatore del circolo sarà Matteo Caporali Guindani, attuale consigliere di minoranza nel comune di Torre de’ Picenardi e facente parte anche del consiglio dell’Unione Terre di Pievi e Castelli.

“Fratelli d’Italia era ed è presente già da tempo in questi Comuni, ma non avevamo ancora ufficializzato e strutturato in modo concreto il gruppo e la nostra attività”, afferma Caporali. “Ora, anche in funzione dell’appuntamento elettorale che ci aspetta nel 2024 e della sempre maggiore crescita del partito, abbiamo sentito maggiormente l’esigenza di raccordarci per meglio traguardare i nostri obiettivi”.

Soddisfatto il coordinatore provinciale Stefano Foggetti: “La nascita di un circolo è sempre un momento positivo del fare politica territoriale. Poter essere ancora più vicini alle persone e alle nostre amministrazioni lo ritengo uno dei punti focali della Politica e anche uno dei più impegnativi. Conosco Matteo e le persone che lo affiancano e lavorano con lui e sono certo che proseguiranno l’ottimo lavoro fatto fino ad ora. Gli obiettivi non mancano e la federazione provinciale e il partito tutto sono a disposizione per dare tutto il supporto possibile. Avanti.”

