CARNESECCHI 6,5 – Preciso in tutti gli interventi, non può nulla sul missile di Fagioli.

FERRARI 6 – Difende ordinato sull’out di destra.

CHIRICHES 7 – Un vero e proprio muro.

LOCHOSHVILI 6 – Non sfigura contro avversari scomodi da marcare.

VASQUEZ 5,5 – Si fa saltare troppo agevolmente da Chiesa nell’azione che porta al gol di Fagioli.

QUAGLIATA 6 – Ci mette cuore su Cuadrado.

MEITE’ 6 – Prova a fare da filtro davanti alla difesa.

BENASSI 5,5 – Si vede poco.

GALDAMES 6 – Lotta e rischia qualche giocata.

AFENA-GYAN 5,5 – Si sacrifica ma crea poco o nulla.

OKEREKE 5,5 – Non riesce a tenere palla per far rifiatare la squadra.

CIOFANI 5,5 – Non incide.

VALERI 6 – Prova a spingere e lottare su Cuadrado.

BUONAIUTO 5,5 – Non riesce a dare la marcia in più ai suoi.

CASTAGNETTI 6 – Si sacrifica in fase difensiva.

SERNICOLA 6 – Può fare poco nel finale di gara.

Simone Guarnaccia

