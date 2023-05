Sei punti da recuperare a due squadre, con tre partite da giocare: di sabbia nella clessidra della Cremonese n’è rimasta pochissima, il conto delle possibilità si è quasi svuotato dopo il ko per 2-0 con la Juventus.

E dire che l’arrivo a Torino è di quelli fiduciosi: i tifosi grigiorossi in orbita Stadium credono in un’amata vestita da ammazzagrandi, azzardo truccato dallo stop del Verona e dalla possibilità di dimezzare il ritardo dalla linea di galleggiamento.

Semifinale di Europa League, corsa Champions, penalizzazioni: non avrà mica troppi pensieri la Juve per dedicare attenzioni alla penultima della classe? Altroché Allegri, gli undici bianconero d’avvio sono serissimi ma lo sono altrettanto i difensori grigiorossi.

Chiriches comanda da vero conte Vlad nel feudo di conte Max e anche quando entra Milik al posto del fragile Pogba per tenere a bada il giustiziere dell’andata e i vari Vlahovic e Chiesa basta una Cremo coperta e attenta. Notte di luna piena come a San Siro? Magari… Quel che manca, in toto, è la seconda fase del piano gara di Ballardini: le ripartenze. Perin è spettatore non pagante, ma finché regge lo 0-0 a storcere il naso è la Juve.

Dall’intervallo però esce un’altra partita. Ed è li che la Cremo va in panne. Chiesa sfonda a sinistra, Fagioli arma il destro e l’ex compagno di promozione Carnesecchi è colpito e affondato. Il raddoppio aleggia da subito nel torpore dello Stadium, teatro in cui ad intonare cori sono solo i mille e passa del settore ospiti.

Milik segna ma in fuorigioco, Bremer fa 2-0 di testa e fuori dai giochi finisce la Cremo, incapace di rendersi pericolosa in una partita da 70% vs 30% di possesso, da 24 conclusioni bianconere e solo tre tentativi grigiorossi.

Tre come le giornate al termine del campionato, con sei punti da recuperare all’Hellas e allo Spezia. A forza di ripeterlo, questa mission è diventata davvero impossible.

dall’inviato a Torino – Simone Arrighi

© Riproduzione riservata