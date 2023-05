Il 25 Maggio, Palazzo Guazzoni Zaccaria ospiterà la presentazione del libro “Mi chiamo Ithaca”. Durante la serata, la giornalista Barbara Caffi converserà con la poetessa cremonese, Rosa Carotti, autrice dell’opera.

Il libro è patrocinato dall’associazione Confine ed è disponibile a offerta libera. “Ithaca non è il nome di un approdo Ithaca è una parola e sempre occorre una parola per dare inizio a un viaggio”.

Questo l’inizio del percorso che verrà affrontato nel corso del libro, ma non possiamo rivelarvi altro. L’appuntamento è per giovedì 25 Maggio 2023 alle 18:30 a Palazzo Guazzoni Zaccaria, in Corso Pietro Vacchelli, 60 a Cremona.

