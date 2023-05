Il tempo incerto non ha fermato i volontari di Plastic Free, domenica 14 maggio, per la giornata la sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti. Una cinquantina di volontari in mattinata sono partiti dalle Colonie Padane e in un’ora sono riusciti a raccogliere una novantina di kg di rifiuti tra il parco al Po, via del Porto e le zone limitrofe, fino a quando hanno dovuto fermarsi per la pioggia. Hanno partecipato anche molti bambini insieme alle famiglie; il prossimo appuntamento di Plastic Free sarà l’11 di giugno al quartiere Zaist di Cremona.

