Per il terzo anno consecutivo, torna Solco Young, la proposta unitaria dei Centri Estivi delle cooperative del Consorzio Solco di Cremona che si inserisce in SolcoCrEDU, l’incubatore che riunisce tutte le progettualità dedicate ai minori con particolare attenzione a quelli in situazione di povertà educativa.

Le Cooperative protagoniste del progetto sono quattro: Cosper, Gamma e Meraki del Consorzio Solco e Il Cortile. Novità sulle sedi e sul numero di posti disponibili. 8 sono le location dei centri estivi, due in più rispetto allo scorso anno: i centri sportivi S. Zeno (Gruppo Gamma), Cral ASC di via Postumia e Dopo Lavoro Ferroviario di via Eridano (Meraki), le scuole Maria Immacolata (Il Cortile), Sacro Cuore (Meraki), S.Abbondio e Realdo Colombo (Cosper) e il Parco Colonie Padane (Gamma).

Aumentano anche i posti disponibili: oltre 500 per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni. I centri estivi di Solco Young coprono complessivamente tutti e tre i mesi estivi: partono il 12 giugno e si protraggono fino all’8 settembre. Le attività proposte, ludiche, animative, laboratoriali, sportive, didattiche ed espressive, tengono conto dei valori condivisi dalle cooperative del Consorzio: la centralità della persona, l’integrazione e l’attenzione alla complessità. Qualità del servizio, sicurezza e attenzione ai più fragili sono le caratteristiche di questa proposta di animazione, educazione e crescita per bambini e ragazzi che è anche una risposta di qualità per le famiglie in un periodo di sospensione delle attività scolastiche. Come lo scorso anno, grazie al contributo messo a disposizione del Comune di Cremona, per i residenti di Cremona c’è una riduzione delle tariffe in base all’Isee.

“La proposta di Solco Young – è la dichiarazione del Presidente Davide Longhi e della Consigliera con delega Minori Paola Merlini – si conferma una delle più importanti iniziative d’insieme del Consorzio in uno dei periodi più belli ma anche più delicati e impegnativi per le famiglie cremonesi con figli, ovvero l’estate! Le proposte si inseriscono nell’iniziativa SolcoCrEdu, lanciata a gennaio, che ha permesso di ampliare la collaborazione delle nostre cooperative con gli istituti comprensivi, le associazioni sportive, gli oratori, gli enti pubblici”.

“Saranno – porsegue – quindi proposte ancora più radicate nelle nostre comunità e ancora più accoglienti rispetto ai bambini e giovani cremonesi, con la consueta attenzione alle situazioni di fragilità. L’estate è un tempo prezioso che grazie anche al nostro lavoro mettiamo a valore per la crescita delle nostre future generazioni. Un’attenzione particolare è rivolta alle situazioni di fragilità socio-culturale ed economica e ai minori con disabilità, che possono trovare presso le sedi dei Centri Estivi accoglienza, inclusione ed integrazione. Grazie alle cooperative, grazie agli operatori e al loro impegno. Un ringraziamento al Comune di Cremona che anche quest’anno ha scelto di investire risorse economiche per l’abbattimento, in base all’Isee, delle rette di frequenza, facilitando così l’accessibilità delle famiglie alle opportunità del territorio”.

