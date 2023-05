Cambio della guardia all’interno della colonna mobile che sta prestando soccorso nelle zone alluvionate della Romagna. Nella giornata di oggi 19 maggio, una nuova squadra proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, ha dato il cambio ai colleghi che erano già partiti nei giorni scorsi alla volta di Forlì.

Gli specialisti SA (salvamento acquatico) stanno portando in salvo persone, animali e beni, rimasti in abitazioni completamente allagate. La fase alluvionale è in evoluzione, nel proseguo non si esclude l’ invio di ulteriori squadre e mezzi per far fronte all’ emergenza.

