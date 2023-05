La ciclovia VenTo (Venezia Torino, un progetto di rilevanza internazionale) sta prendendo forma e proprio a Cremona stanno partendo le prime opere di raccordo tra strade e argini già esistenti per renderli sicuri e adatti al transito dei cicloturisti.

Il tratto che interessa Cremona è quello prioritario di tutto il tracciato, tra San Rocco al Porto e Stagno Lombardo.

Lungo via Riglio è stata delimitata l’area di cantiere che costeggia la conca del porto fluviale, tra la canottieri Flora e la passerella ciclopedonale che continua poi verso Spinadesco. La strada verrà allargata attraverso la realizzazione di una massicciata che scende verso l’area delle chiuse, proprio in un tratto che è attualmente molto pericoloso per i ciclisti ma anche per i numerosi podisti che utilizzano via Riglio.

Questa parte di intervento è una delle più complesse dell’intero tracciato il cui costo è preventivato in circa 10 milioni di euro. La gran parte del tracciato è già esistente e corre lungo gli argini di Po, includendo l’argine maestro di Cremona.

Entro la fine di giugno se non ci saranno intoppi, questo intervento dovrebbe essere concluso.

Ci sono poi altri tratti della VenTo che interessano la provincia di Cremona: tra Stagno Lombardo e Viadana, ad esempio, che verrà finanziato con fondi del Pnrr che come noto impongono tempi stretti di realizzazione, ossia la fine del 2026.

Nel frattempo sta continuando anche l’ampliamento della pista ciclabile che da viale Po si connette al ponte in ferro e continua poi sotto lo stesso ponte per raggiungere le località piacentine. Un’opera di competenza della provincia di Piacenza che non rientra tra i lavori della VenTo, ma servirà da raccordo tra quest’ultima e la sponda piacentina, ampliando così una rete cicloturistica sempre più appetibile come già avviene in molte parti d’Europa. gbiagi

© Riproduzione riservata