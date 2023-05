Con la media di 9.5 Rebecca Aimi della 4A ISA del Torriani si è aggiudicata la borsa di studio intitolata a Diego Pagliari. La consegna è avvenuta questa sera durante la Notte dei Musei che l’istituto ha organizzato proprio il 19 maggio, una settimana dopo quella “istituzionale”, un’iniziativa ricca di spunti sul futuro della scienza e di riflessioni in particolate sul metaverso.

Diego Pagliari è scomparso in un incidente stradale il 17 dicembre 1999 insieme alla sua mamma proprio mentre si recava a scuola. Gli ex compagni di classe della 3A dell’allora Liceo Scientifico Tecnologico, per tenere viva la sua memoria hanno deciso di istituire questa borsa di studio del valore di 500€.

Diego era eccellente in tutte le materie, ma quelle scientifiche lo appassionavano particolarmente.

Alla consegna erano presenti alcuni ex compagni di classe, la dirigente scolastica Roberta Mozzi, la professoressa Gaudenzi, l’ex vice preside Galli e tra il pubblico la sorella di Diego, Diana, anche lei prima allieva e oggi insegnante del Torriani.

