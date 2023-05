Una sconfitta che condanna la Cremonese ad un’imminente retrocessione. Il Bologna, senza grandi sforzi, passeggia allo Zini e vince dominando l’incontro con un netto 5-1.

Dopo una prima fase di studio, senza grandi situazioni pericolose, sono i rossoblù a passare: Barrow calcia forte dall’out di sinistra e trova la testa di Arnautovic che batte Carnesecchi facendo 1-0. Tre minuti dopo altro squillo della squadra di Thiago Motta con Orsolini che prova la gran botta dai 30 metri, trovando la respinta sicura del numero 12 grigiorosso. La Cremonese non reagisce e subisce il raddoppio al 27’: situazione confusionaria su sviluppi di corner, Ferguson è il più lesto nell’anticipare tutti e siglare la rete del 2-0 superando l’incolpevole Carnesecchi. Il dominio degli ospiti prosegue al 37’ quando Dominguez calcia da fuori trovando l’angolino lontano, trovando però un Carnesecchi semplicemente miracoloso nel mettere in corner. Due minuti dopo ancora pericoloso il Bologna con Orsolini che calcia da fuori trovando la risposta del portiere grigiorosso, mentre al 40’ sempre l’esterno italiano mette a lato con un tiro a giro. Per vedere la Cremonese bisogna attendere al 41’ quando Valeri con un gran cross trova Okereke, ma l’attaccante mette alto di testa da ottima posizione. Al 46’ ecco il colpo di grazia: Carnesecchi esce male su calcio d’angolo, Posch mette dentro a porta libera e fa 3-0.

Nella ripresa Ballardini prova a cambiare qualcosa, non in termini di assetto ma di uomini, inserendo due leader carismatici e tecnici come Buonaiuto e Ciofani. Al 50’ però a rendersi pericolosi sono ancora i ragazzi di Thiago Motta con Barrow che da fuori calcia alto. Al 62’ il Bologna cala il poker: Orsolini lanciato in profondità salta Carnesecchi e fa 4-0. Al 70’ gigantesca occasione per la Cremonese: Buonaiuto calcia solo davanti a Skorupski, sulla respinta Okereke potrebbe mettere dentro a porta libera, ma scivola sul più bello. Un minuto dopo è invece Arnautovic a sprecare facendosi respingere da Carnesecchi la palla del 5-0. Al 73’ gli ospiti restano in dieci uomini per il doppio giallo rimediato da Orsolini. Nonostante l’inferiorità numerica il Bologna trova il quinto gol grazie ad una ripartenza di Barrow che trova libero Sansone, il 10 rossoblù non sbaglia e fa 5-0. In pieno recupero la Cremonese trova il gol della bandiera con il capitano Ciofani che, su sponda di Lochoshvili, calcia al volo e batte Skorupski.

La Cremonese resta dunque a -6 dal Verona e Spezia: un solo punto di entrambe condannerebbe i grigiorossi all’aritmetica retrocessione. Gli scaligeri saranno impegnati alle 18 sul campo dell’Atalanta, mentre i liguri ospiteranno domani alle 12:30 il Lecce nello scontro diretto di giornata. Squadra di Ballardini nuovamente in campo domenica 28 maggio alle 18 all’Olimpico contro la Lazio.

Questa è la classifica delle squadre in lotta per non retrocedere:

Lecce 32

Verona 30

Spezia 30

Cremonese 24 (una gara in più)

Sampdoria 17 (già retrocessa)

Queste le partite mancanti (con l’asterisco quelle in trasferta):

Lecce: Spezia, Monza*, Bologna;

Verona: Atalanta*, Empoli, Milan*;

Spezia: Lecce*, Torino, Roma*;

Cremonese: Lazio*, Salernitana.

Simone Guarnaccia

