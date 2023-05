Si svolgerà domenica 21 maggio a Cremona l’incontro diocesano dei cresimandi e cresimati con il vescovo Antonio Napolioni, quest’anno in una inconsueta location: saranno infatti la Cattedrale e la Piazza del Comune ad accogliere le centinaia di ragazzi che, con i loro accompagnatori, giungeranno a Cremona da tutte le zone della diocesi per l’evento annuale che fino alla scorsa edizione era ospitato nel palazzetto dello sport di Cremona.

«La scelta della Cattedrale e della Piazza del Comune per questo incontro è simbolica», spiega don Francesco Fontana, incaricato diocesano per la Pastorale giovanile e organizzatore dell’evento, insieme a Federazione Oratori Cremonesi. «Oltre a essere due luoghi splendidi esteticamente, si vuole indicare ai ragazzi l’impegno a viverli entrambi. La chiesa e la piazza come luoghi per la loro vita, luoghi per mettere a frutto i doni ricevuti con i sacramenti. Simbolicamente rappresentano la prosecuzione del loro cammino di fede: la Chiesa e la testimonianza per le strade del mondo».

L’incontro avrà ufficialmente inizio alle 18.30, con l’accoglienza nella piazza del Comune di Cremona. Alle 19 avrà poi luogo un momento di preghiera e riflessione con il vescovo in Cattedrale, seguito dalla cena al sacco, alle 20, in piazza S. Antonio Maria Zaccaria, per un pic-nic comunitario negli spazi adiacenti alla Cattedrale e al palazzo Vescovile. Alle 20.30, in piazza del Comune, andrà in scena lo spettacolo “Esprimi un desiderio”, proposto dal gruppo di teatro di integrazione “Il Carrozzone degli Artisti”, compagnia teatrale finalizzata alla cooperazione e all’inclusione sociale, che opera e si esibisce grazie alla complicità tra artisti normodotati e artisti diversamente abili. «La piazza come luogo di incontro – prosegue don Fontana – lascia lo spazio anche alla bellezza e alla poesia dell’arte, degli artisti, dell’umanità autentica».

Per partecipare, è necessario che i referenti comunichino la presenza dei loro gruppi alla serata attraverso il form disponibile sul sito della Federazione Oratori Cremonesi www.focr.it.

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà in Seminario con lo stesso programma.

