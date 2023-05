Napoli, accoltellato oggi nel rione Amicizia: è in prognosi riservata

(Adnkronos) – Un uomo è stato ferito con diverse coltellate a Napoli. Il ferimento è avvenuto in via Francesco Paolo Bozzelli nel rione Amicizia del capoluogo partenopeo. L’uomo è stato colpito con alcuni fendenti al petto e alla schiena. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cto, è stato sottoposto a intervento chirurgico ed è ricoverato in prognosi riservata. La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione. Sulla vicenda indaga la polizia.