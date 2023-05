“Castelli, ville, rocche e giardini della nostra bellissima Lombardia sono oggi visitabili gratuitamente in occasione della Giornata nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) che riunisce i proprietari di immobili storici di tutta Italia. Questi luoghi rappresentano un patrimonio culturale e turistico di altissimo valore. Da qui il mio ringraziamento a ASDI”. Così Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia.

“Le dimore storiche – spiega l’assessore – offrono ai visitatori un ‘tuffo’ nella Storia e nell’Arte che rendono la nostra Regione e la nostra Italia unica al mondo. In Lombardia siamo ‘ricchi’ di questi ‘gioielli’, anche in aree in ogni angolo del nostro territorio: ne cito alcuni, anche se vorrei menzionarli tutti: il Castello di Chignolo Po, chiamato “la Versailles della Lombardia””.

“Ma anche Palazzo Canossa a Mantova, edificio seicentesco dalle linee barocche, che ‘sfoggia’ preziose statue marmoree raffiguranti Ercole, Marte, Giove, Nettuno e Plutone. Un piccolo grande tesoro è anche Villa Sommi Picenardi immersa nella campagna Cremonese famosa storicamente per il suo parco, nel XIX secolo uno dei più conosciuti d’Italia“, conclude Mazzali.

